Costa diz que se pode “orgulhar” de ter sido o seu “Governo que juntou Portugal” à Procuradoria Europeia

Eurodeputados querem saber porque é que Portugal, Bélgica e Bulgária decidiram nomear diretamente os seus procuradores ultrapassando as decisões do painel de especialistas. O Conselho da União Europeia responde esta quarta-feira ao Parlamento Europeu sobre as acusações de falta de transparência no processo de nomeação dos representantes para a Procuradoria Europeia. Compreenda o que é, como funciona este órgão independente e como são feitas as nomeações para o cargo de Procurador Europeu.