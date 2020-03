Costa : Dois milhões de alunos em casa a partir de segunda-feira durante quatro semanas. Medida reavaliada a nove de abril

Portugal conta com dois milhões de estudantes que a partir de segunda-feira vão ficar em casa devido ao surto de coronavírus em Portugal, que já conta com 78 casos confirmados, anunciou hoje o primeiro-ministro, terminado o Conselho de Ministros.

A medida vai vigorar a partir de segunda-feira durante quatro semanas. Conforme anteriormente previsto, duas semanas seriam de aulas e as outras duas seriam de férias de Páscoa.

O Governo vai avaliar a medida a nove de abril, uma quinta-feira, para decidir se as escolas voltam a abrir a dia 13 de abril.

O primeiro-ministro decidiu assim em sentido contrário ao da recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) que defendeu que as escolas só devem ser fechadas se existirem casos suspeitos/confirmados de coronavírus entre a comunidade escolar.

Por sua vez, os diretores de escolas em Portugal defendem que os estabelecimentos de ensino deveriam ser encerrados, avança hoje o Jornal Público.

Tanto a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) como a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) defendem que as escolas em Portugal deveriam ser encerradas perante os 59 casos já confirmados de doentes infetados com coronavírus.

Esta posição das duas associações vai contra a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) que rejeita a possibilidade de todas as escolas em Portugal serem encerradas, como medida para tentar travar o surto de coronavírus no país, que conta com 59 casos confirmados.

“Devem ser reforçadas as medidas de contenção e de meios para as implementar. Só se justifica encerramento total e parcial dos estabelecimentos de ensino por determinação expressa das autoridades de saúde”, disse na quarta-feira à noite Jorge Torgal, membro do CNSP, em conferência de imprensa.

“O CNSP continua a acompanhar a evolução da situação”, garantiu Jorge Torgal em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.

Por sua vez, a ministra da Saúde afirmou que o “Governo sempre disse que atuaria com base nas recomendações do CNSP”, mensagem que já tinha sido transmitida pelo primeiro-ministro nos últimos dias.