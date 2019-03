Costa sobre o Novo Banco: “Há uma enorme diferença entre fazer despesa e conceder um empréstimo”

O Fundo de Resolução é financiamento do bancos não é do Orçamento do Estado, reafirmou Centeno em entrevista à RTP 3. “Temos de olhar para o processo como um todo e neste momento as perdas associadas ao mecanismo de capital são da ordem dos 2,7 mil milhões de euros e desses o Fundo de Resolução em dois anos injetou 1,9 mil milhões”, disse o ministro.