Covid-19: APB recomenda que clientes evitem deslocações às agências bancárias

Para minimizar o contágio do novo coronavírus, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) recomenda os clientes bancários que evitem deslocar-se a agências dos bancos e que privilegiem a utilização dos canais digitais e telefónicos. “Esta recomendação aplica-se em especial aos clientes mais vulneráveis como idosos, pessoas com doenças crónicas ou sistemas imunitários enfraquecidos”, referiu a associação liderada por Fernando Faria de Oliveira.

Além disso, a APB aconselhou o público em geral a dar dar primazia aos pagamentos com cartão e, se possível, com cartões ‘contactless’ ou através de outros meios digitais.

No que diz respeito às operações bancárias do dia-a-dia, como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis, a APB recomenda que sejam “executadas (…) através do Homebanking ou app do banco, bem como das das máquinas de Self-Service instaladas nas agências ou da rede de ATMs”.

A APB frisou ainda que “o sector bancário está a acompanhar os desenvolvimentos recentes relativamente à evolução da doença por novo coronavirus” e que está “a seguir de forma rigorosa as recomendações da Direção-Geral de Saúde nesta matéria, com vista a assegurar a continuidade da atividade bancária com toda a normalidade”.

Neste sentido, estão a ser adotadas medidas de prevenção, que correm em paralelo com medidas de higienização nas instalações dos bancos. Além disso, ” destaca-se a dispersão física de colaboradores afetos a determinados serviços, a limitação da participação em reuniões, eventos ou viagens ao estrangeiro, sendo privilegiada a realização de contactos ou reuniões através de meios remotos, como a videoconferência”.

Os bancos desenvolveram ainda “planos de continuidade de negócio”, que são, todavia, reavaliados devido às especificidades do Covid-19, “nomeadamente a eventual necessidade de aumentar o número de colaboradores a exercer funções à distância (designadamente em teletrabalho)”.

“No sentido de minimizar os potenciais efeitos de contágio associados à COVID-19, será aconselhável a adoção, por parte dos clientes bancários, de boas práticas no relacionamento com o seu banco e na utilização dos serviços bancários”, concluiu a APB.