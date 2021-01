Covid-19: “As medidas atualmente em vigor na Madeira são as necessárias e suficientes”, diz Albuquerque

O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, considerou que as medidas que estão atualmente em vigor, na região, são as “necessárias e suficientes”, e apela a que a população as cumpra. O governante espera que a partir da próxima semana a região consiga diminuir o número de infeções por covid-19, reforçando que o aumento de casos positivos de coronavírus refletem os efeitos causados principalmente pelo final do ano.

O governante sublinhou também que os os problemas que a região tem enfrentado nas ligações aéreas, é provocado pelas restrições implementadas em vários países, entre os quais a Alemanha e o Reino Unido, que estão praticamente fechados.

Albuquerque voltou a recomendar que a população da Madeira só se desloque para fora da região em casos de “imperativa necessidade”, e sublinhou que a Madeira “tem todas as condições para receber quem vier à região”.

A Madeira decidiu prolongar, na passada quinta-feira, as restrições de combate à covid-19 até 21 de fevereiro. O recolher obrigatório é mantido de segunda-feira a sexta-feira nas 19h00 e no fim-de-semana às 18h00.