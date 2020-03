Covid-19: Auchan já tem 70% dos colaboradores da sede a trabalhar em casa

O grupo retalhista francês Auchan já tem cerca de 70% dos colaboradores da sede a trabalhar a partir de casa.

Em respostas às questões colocadas pelo Jornal Económico relativamente ao plano de contingência em curso para fazer face ao impacto do coronavírus, o grupo retalhista francês assegura que “continua a acompanhar atentamente as posições e decisões tomadas quer pelas organizações internacionais responsáveis, nomeadamente OMS [Organização Mundial de Saúde] e ECDC [Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças], quer pela Direção-Geral de Saúde portuguesa”.

“Tendo em conta o plano de contingência, as respetivas medidas são ativadas de acordo com o nível de risco concreto, sendo que nos encontramos, neste momento, na fase de prevenção”, avança uma fonte oficial da Auchan em Portugal.

A mesma fonte acrescenta que, “entre as várias medidas do plano de contingência, [o] destaque [vai] para: a linha de apoio Auchan, centralizada no Centro Nacional de Segurança, e que no passado funcionou no plano da gripe A, que encaminha todos os colaboradores que a consultam; os colaboradores da sede estarem 70% a trabalhar a partir de casa; a proteção de pessoas de risco, entre outras”.