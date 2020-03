Covid-19: Câmara Municipal de Lisboa encerra museus e teatros municipais até 3 de abril

Por forma a reduzir os riscos de contágio e exposição ao Covid-19, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu encerrar até ao próximo dia 3 de abril os museus e teatros municipais. Em comunicado emitido esta terça-feira, 10 de março, a CML, refere que estas medidas surgem “na sequência do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo Coronavírus (Covid-19) e das orientações da Direção Geral de Saúde para diminuir a evolução epidemiológica.

Estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente e entram em vigor já a partir desta quarta-feira, 11 de março. Além dos museus serão também encerrados as galerias e bibliotecas municipais. Em relação aos teatros a medida aplica-se ao São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto. Também o Padrão dos Descobrimentos e o cinema São Jorge estarão encerrados.

Serão também suspensas todas as atividades desportivas promovidas pelo município em recinto fechado (nomeadamente, as Olisipíadas), bem como o encerramento das piscinas geridas pelo município e juntas de freguesia, além de todas as visitas de lazer, turismo ou de âmbito cultural promovidas pelo município.

Vão ser também suspensas as atividades complementares à ação educativa do tipo visitas de estudo e passeios promovidas pelo município ou com recurso ao serviço de transportes da Câmara de Lisboa. O município decidiu manter, por enquanto, em funcionamento feiras e mercados, reforçando as ações de formação e prevenção já em curso.

Em funcionamento regular vão estar todos os serviços de atendimento ao munícipe, assim como os parques e jardins de gestão municipal. O Castelo de São Jorge continuará também aberto ao público.