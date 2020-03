Covid-19: Confederação do Turismo apela ao Governo para legislar com rapidez

A CTP – Confederação do Turismo de Portugal apela ao Governo para que proceda com brevidade à tradução legislativa das medidas anunciadas na madrugada desta sexta-feira,dia 13 de março, e à sua rápida divulgação e implementação de forma a que os seus efeitos cheguem em tempo útil às empresas.

Numa tomada de posição da CTP às medidas extraordinárias de contenção e mitigação do coronavírus Covid-19, a instituição presidida por Francisco Calheiros “considera que as medidas extraordinárias de contenção e mitigação do coronavírus Covid-19 decretadas ontem pelo Governo são uma resposta à situação excepcional que o país atravessa”.

“A CTP apela também ao Governo que, tendo em conta o período particular em que nos encontramos, continue a manter uma atitude dinâmica, flexível e aberta na tomada de medidas críticas para os cidadãos e para as empresas, ajustando-as permanentemente à evolução dos acontecimentos, de forma a garantir que, logo que as restrições sejam levantadas, as famílias possam retomar as suas vidas normais e as empresas possam manter a capacidade instalada para estimular a recuperação económica”, adianta um comunicado da CTP.

A Confederação do turismo destaca “pela positiva, nomeadamente, o anúncio de criação de uma linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas, no montante de 200 milhões de euros e pela simplificação do regime do ‘lay-off’, acrescentando que se regozija, em particular, “pela criação de uma linha específica para microempresas do sector turístico no valor de 60 milhões de euros que vai de encontro ao proposto pelos agentes económicos do turismo ao Governo”.

“A CTP continuará a trabalhar em estreita colaboração com a Secretaria de Estado do Turismo, o Turismo de Portugal e a Direcção-Geral da Saúde e apela a todos os cidadãos que sigam as recomendações do Governo e das autoridades de saúde no sentido de conter a propagação do coronavírus Covid-19”, conclui o comunicado em questão.