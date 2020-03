Covid-19: Conferência Urban Future cancelada por não se conseguir “garantir a segurança de todos”

A cidade de Lisboa sofre mais uma baixa nas conferências e eventos cancelados devido ao novo coronavírus (Covid-19). Depois da Bolsa de Turismo de Lisboa ser adiada, a Urban Future Global Conference (UFGC) cancelou o encontro que estava previsto no âmbito da distinção da capital portuguesa como Capital Verde Europeia 2020.

Com mais de três mil pessoas confirmadas no evento, a Urban Future não viu outra solução senão cancelar o evento que iria decorrer de 1 a 3 de abril de 2020. Nas redes sociais, a organização afirma estar “de coração partido” por ter de recorrer a esta decisão.

“Devido ao surto global de Covid-19 não conseguimos garantir a segurança de saúde dos nossos participantes, oradores, expositores e funcionários este ano na conferência do Urban Future”. “Nos últimos dois dias, conversamos com muitos de vocês e ouvimos vossos pensamentos, preocupações e medos sobre a situação”, lê-se no comunicado a que o Jornal Económico teve acesso.

“Simultaneamente, vários parceiros e oradores tiveram que cancelar a sua presença devido a restrições de viagens impostas pelas suas organizações. Cada cancelamento foi uma peça a menos no nosso puzzle para um melhor futuro para as nossas cidades”, indica a organização.

Ao acompanhar de perto a rápida disseminação do vírus por toda a Europa, tendo este chegado esta semana a Portugal, a organização do evento avaliou “com as autoridades de saúde portuguesas e considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde”, optou pelo cancelamento. Com participantes de 56 países, a UFGC decidiu “não arriscar a segurança de todos”, com a decisão final a ser tomada ontem à noite pela Câmara Municipal de Lisboa e pela organização da UFGC.