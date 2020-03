Covid-19 e OPEP+ juntaram-se para arrasar as bolsas: hoje há ‘Mercados em Ação’ às 17h

Assista esta terça-feira às 17h00 a mais uma edição do programa “Mercados em Ação”, em direto no site e nas redes sociais do Jornal Económico.

Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) vão falar sobre o impacto do coronavírus na economia, no preço do petróleo e nas bolsas mundiais.

Para comentar estes temas vai estar em estúdio Bernardo Barcelos, trader da DiF Broker. Vamos também ter em estúdio Pedro Cortés, senior partner da Rato, Ling, Lei & Cortés, para nos falar do impacto do Covid-19 em Macau.

No ‘Espaço Empresas’ vamos entrevistar Helder Figueira, business development leader para a Ibéria da Dupont Sustainable Solutions, sobre segurança no trabalho.

