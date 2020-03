Covid-19. EUA regista segunda morte e casos aumentam

Os Estados Unidos da América voltaram a registar uma morte por coronavírus, a segunda desde que o surto chegou ao país. A Reuters aponta esta segunda-feira, 2 de março, que as autoridades de saúde do estado de Washington revelaram tratar-se de um homem com 70 anos que residia num lar de idosos.

Além das duas mortes no estado de Washington, o governador de Nova Iorque confirmou o primeiro caso positivo neste estado, revelando assim que o vírus se está a espalhar pelo país. Atualmente, o número total de casos confirmados ascende a 75, estando a maioria dos infetados em casas de repouso, apresentando-se com uma saúde frágil.

O presidente da câmara de Nova Iorque, Andrew Cumo, revelou que a paciente infetada tem perto de 40 anos e que regressou recentemente de uma viagem ao Irão, onde se estima que tenha contraído a infeção de Covid-19. Num comunicado divulgado no Twitter, Cumo revela ainda que a doente já se encontra em isolamento em casa, tendo apresentado sintomas respiratórios à chegada a Nova Iorque.

Donald Trump assumiu, no passado domingo, que os viajantes que cheguem aos EUA provenientes de países com alto risco de infeção seriam rastreados antes do embarque e à chegada aos EUA. Ainda assim, o presidente norte-americano não especificou quais os países a que são aplicadas as restrições.

A Delta Airlines também informou no domingo a suspensão de todos os voos para Milão, até maio, depois da cidade italiana se ter tornado um epicentro europeu. À semelhança da Delta, também o American Airlines Group anunciou que iria suspender todos os voos para Milão até a epidemia estar controlada. Ainda assim, todos os voos para Roma mantém a sua previsão.