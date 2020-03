Covid-19: Eventos e estabelecimentos continuam a encerrar, mas outros persistem

Fundação Calouste Gulbenkian suspende concertos

Os concertos cancelados vão até 3 de Abril e são: O Navio Fantasma, a 14 Março, os Solistas da Orquestra Gulbenkian, a 15 Março, Orquestra Gulbenkian e Gil Shaham, a 19 e 20 Março, Maria João Pires, a 21 Março, Orquestra Gulbenkian e Matthias Goerne, a 26 e 27 Março, Leif Ove Andsnes, a 29 Março, e a Orquestra Gulbenkian/ Vilde Frang a 2 e de 3 Abril.

A Fundação garante que “o valor dos bilhetes dos concertos será reembolsado, podendo contactar o 21 782 3000 ou consultando mais informações em gulbenkian.pt”, lê-se no comunicado de imprensa. “ A 3 de Abril a realização da programação será reavaliada em função da evolução epidemiológica”, completam

Cinema São Jorge cancela eventos

Entre os eventos cancelados, destacam-se a MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa, que ia decorrer entre 18 e 29 de Março, o Guiões – Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, que tinha data marcada para 11 e 13 de Março, e a Festa do Cinema Italiano, cujo arranque estava previsto para 1 de Abril.

A Galeria Zé dos Bois

A ZDB anunciou que vai estar encerrada até dia 3 de Abril devido ao Coronavírus. “Na sequência das orientações da Direção-geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica por novo Coronavírus (Covid-19), a direcção da Associação Zé dos Bois, decidiu encerrar as instalações da Galeria Zé dos Bois e suspender todas as actividades a partir de hoje dia 11 de Março”, segunda consta num comunicado enviado à comunicação social.

Os eventos “LUZ AQUÁRIO c/ Giant Swan, Opus Pistorum e Dexter b2b marum no Lux Frágil, a inauguração da exposição Parágrafo de Marco Franco, o concerto de Moon Duo, no B.Leza, a Borshch Nacht #1 com Puce Mary e Ivy’s Hands, Odete Water Bender release party e o lançamento do disco “TAU TAU” de CALHAU!, encontram-se cancelados até nova data”.

A direcção da ZDB solicita “a todos que tenham adquirido entradas previamente para eventos suspensos que contactem o serviço de apoio da bol.pt através do email- ajuda@bol.pt- ou através dos pontos de venda onde os bilhetes foram adquiridos”. A ZDB passa assim a incluir o número de estabelecimentos que têm encerrado nos últimos tempos devido ao coronavírus.

LU.CA cancela exposição e espectáculo

O LU.CA, Teatro Luís de Camões, estará encerrado ao público até 3 de Abril. A exposição de João Fazenda e o espectáculo Que Grande Estrondo foram suspensos.

Revenge of the 90s a cancelar eventos

A festa Revenge of the 90s tem na programação dois eventos cancelados: em Faro, a 13 de Março; em Guimarães, a 21 de marco.

Sons de Vez cancelado

Foram cancelados os concertos que teriam lugar em Arcos de Valdevez no âmbito do festival Sons de Vez durante o mês de Março foram cancelados.

Jota Quest adiado

O concerto da banda brasileira, marcado para o Campo Pequeno, a 21 de marco, foi adiado e a nova data ainda está por confirmar.

A Valquíria no CCB adiada

O espectáculo de ópera A Valquíria, inicialmente programada para dias 12 e 15 de Março, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém foi adiada e reagendada para os dias 22 e 25 de Outubro de 2020.

TBA vai reagendar espectáculos

O Teatro do Bairro Alto estará encerrado até 3 de Abril, cancelou os eventos Jerusalem In My Heart e Lucrecia Dalt. Quem já adquiriu os seus bilhetes e pretende o reembolso deve, até 31 de Maio, requisitar no local onde estes foram adquiridos

Tony Carreira

O músico português decidiu adiar para 27 de Novembro o concerto que estava marcado para este sábado, dia 13 de Março, na Altice Arena, em Lisboa.

Seminário do Instituto de Formação Vulcano adiado

Agendado para 27 de março, na Fábrica da Vulcano em Cacia/Aveiro, o 1º Seminário do Instituto de Formação Vulcano, subordinado ao tema “Otimização das Instalações de Aquecimento”, foi adiado para 26 de junho. considerando a evolução mundial do surto do coronavírus Covid- 19 e ponderando as recomendações e medidas preventivas difundidas por organizações internacionais e pela Direção Geral da Saúde sobre a realização de grandes eventos agregadores de pessoas, decidimos adiar o 1º Seminário do Instituto de Formação Vulcano”, disse Ismael Leite, Responsável pelo Departamento de Formação, “

O Município de Braga encerra actividades lúdico pedagógicas

Informou, em comunicado a 10 de Março, que o Museu da Imagem Casa dos Crivos, Torre de Menagem, Fonte do ídolo, Theatro Circo, Termas da Cividade, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva até dia 5 de Abril.

Além destes encerramentos, as actividades lúdico-pedagógicas da Quinta Pedagógica de Braga estão suspensas por tempo indeterminado. O Município de Braga recomenda ainda “que se evitem as deslocações ao Balcão Único, privilegiando sempre que possível o contacto telefónico (253 61 60 60), o correio electrónico (municipe@cm-braga.pt) e as diversas plataformas digitais do Município”

Faróis e o Núcleo Museológico da Direcção de Faróis

Estão encerradas a visitas por tempo indeterminado, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.

Museus e bibliotecas do Porto

A Câmara Municipal do Porto anunciou o encerramento temporário de museus e bibliotecas e cancelamento de todos os eventos promovidos pelo município. As estreias de “007: Sem Tempo para Morrer” e o novo “Missão Impossível” foram adiadas

Sintra suspende todos os eventos em parques e palácios

As visitas diárias vão decorrer com normalidade, mas os parques e palácios de Sintra decidiram suspender todos os eventos programados. “A suspensão temporária da programação abrange todas as iniciativas em curso ou já divulgadas, sejam em espaços fechados ou ao ar livre”, informa a Câmara Municipal de Sintra

Assim, A Parques de Sintra – Monte da Lua anunciou a suspensão temporária de eventos e actividades programadas para as próximas semanas. Iniciativas como o ciclo Serões Musicais ou a Celebração do Dia da Música Antiga não irão acontecer

Meia Maratona de Lisboa adiada

A Meia Maratona de Lisboa esta prevista para 22 de Março, mas foi adiada para 6 de Setembro, anunciou o Maratona Clube de Portugal, organizador da prova. Estavam inscritos 16.500 corredores.

A mini maratona, de 10km, que se realizava um dia antes da Meia Maratona e que contava com inscritos 14 mil participantes, foi adiada. Em Setembro, as corridas irão realizar-se com os mesmos inscritos, tal como estava previsto para Março.

Feira Agro em Braga

A edição 53ª edição da Agro – Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, em Braga, foi adiada para os dias 25 e 28 de Março de 2021. O evento deveria decorrer este mês no Altice Forum Braga

O que ainda não foi cancelado

A Direcção-Geral do Património Cultural deu orientações aos museus monumentos e palácios na sua dependência para suspenderem todas as actividades públicas em locais fechados ou abertos. Em questão estão espaços como o Museu Nacional de Arte Antiga ou o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, ou o Convento de Cristo, em Tomar.

Contudo, é ainda possível visitar as exposições de organismos como a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, o Museu Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Nacional Grão Vasco ou do Centro Cultural de Belém.

O Convento de Cristo continua aberto, mas cancelou algumas actividades. “Cancelamos um colóquio que iria acontecer hoje à tarde porque juntava públicos de diferentes origens e instituições”, disse Odete Paiva, a directora do museu. Outros eventos como um “workshop para famílias, neste sábado de manha e a comemoração do aniversário do museu” também foram cancelados.

“O museu continua aberto para os visitantes que nos procuram com medidas implementadas. Reforçamos a questão da hifenização do museu , os nosso colaboradores mais expostos ao público tem material desinfectante e temos o plano de contingência a funcionar”, explica Odete Paiva. “Não me parece que haja necessidade para já de encerrar o museu. As pessoas acabam por decidir vir ou não e as pessoas escolhem não vir. Já temos vários cancelamentos”.