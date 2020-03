Covid-19: Federação espanhola suspende as duas próximas jornadas do campeonato

A Federação e a Liga espanhola decidiram suspender as duas próximas jornadas do campeonato depois de um jogador de basquetebol do Real Madrid ter testado positivo e que já levou o clube a colocar em quarentena também a equipa de futebol madrilena. Em comunicado emitido esta quinta-feira, 11 de março, as duas entidades referem que a “decisão será reavaliada após a conclusão das quarentenas decretadas aos clubes afetados e em outras possíveis situações que possam surgir”.

A decisão foi tomada depois da Federação espanhola ter decidido suspender as próximos duas jornadas do futebol não profissional, levando em conta a recomendação do governo, que limitava os jogos à porta fechada.

Por sua vez, a La Liga não era a favor da suspensão das duas próximas jornadas, que começava amanhã com o Real Madrid-Eibar, mas posição da Federação para parar e os conselhos do Governo levaram os responsáveis da LaLiga a aceitarem a decisão não restando outra opção a não ser parar o campeonato.

“Serão os eventos e a eficácia das medidas adotadas para conter o coronavírus que marcarão o tempo em que o mundo do futebol e do desporto estarão parados”, indica o comunicado.