Covid-19: Federação Portuguesa de Patinagem suspende campeonatos nacionais de hóquei em patins

As alegações finais do ataque à Academia de Alcochete levado a cabo a 18 de maio de 2018 estão a decorrer no Tribunal de Monsanto. Além do antigo presidente do Sporting, o Ministério Público pede também que sejam ilibados Nuno Mendes, conhecido como ‘Mustafá’ líder da Juventude Leonina e Bruno Jacinto, na altura oficial de ligação dos adeptos.