Covid-19: Futebolistas e basquetebolistas infetados com o coronavírus

O coronavírus já atingiu também o mundo do desporto, provocando não apenas a suspensão de várias competições, como tendo já infetado seis desportistas. No futebol, Manolo Gabbiadini foi o último jogador de futebol a acusar positivo. O jogador que atua na Sampdoria, está em isolamento, como informou o emblema de Génova em comunicado.

O avançado, de 28 anos, tem “febre mas está bem”, com a equipa a ativar igualmente “todos os procedimentos de isolamento requeridos por lei”. De resto o próprio Gabbiadini já deu conta da situação na sua conta da rede social Twitter. “Também testei positivo ao coronavírus. Quero agradecer todas as mensagens que já recebi. Estou bem, por isso não se preocupem. Sigam as regras, fiquem em casa e tudo vai ficar bem”.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Daniele Rugani, defesa central da Juventus e colega de Cristiano Ronaldo, acusou na quarta-feira positivo para o coronavírus, o que já levou a que toda a equipa esteja de quarentena.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

O primeiro caso de um jogador de futebol infetado aconteceu também em Itália. A 27 de fevereiro, King Udog, jogador do Pianese, clube da Serie C italiana testou positivo para o vírus Covid-19. No dia 11 de março Timo Hubers, jogador de 23 anos do Hannover, da Alemanha, testou positivo para o coronavírus. O jogador não teve contacto com os jogadores nesse dia.

No basquetebol a NBA registou esta quinta-feira os dois primeiros casos de jogadores que acusaram positivo para o coronavírus. Donovan Mitchell e Rudy Gobert, ambos jogadores dos Utah Jazz. A confirmação foi dada pelo jornalista da ESPN, Adrian Wojnarowski, através da sua conta da rede social Twitter. De acordo com o jornalista, os jogadores do Utah Jazz mostraram-se descontentes com o comportamento de Rudy Gobert, no balneário da equipa, por tocar nos seus colegas, bem como nos seus objetos pessoais.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020

O número de infetados já ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12 mil infetados e mais mil mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.