Covid-19. Governo comunica decisão sobre escolas ao país esta noite

O Governo vai anunciar esta noite ao país a sua decisão sobre se mantém as escolas abertas perante ao surto de coronavírus em Portugal, com 78 casos confirmados.

O Executivo estava reunido em Conselho de Ministros na manhã desta quinta-feira, mas a reunião foi interrompida para o primeiro-ministro receber os vários líderes partidários ao longo da tarde.

Mais tarde, às 20 horas, o Conselho de Ministros volta a reunir-se. Só depois é que o Governo anuncia ao país a sua decisão sobre as escolas.

“Vamos comunicar aos partidos a nossa orientação sobre esta matéria, quero ouvi-los. Esta noite iremos anunciar devidamente as medidas”, disse o primeiro-ministro esta quinta-feira.

“É preciso termos em conta que qualquer decisão não é isenta de consequências, não só relativamente à difusão epidémica, mas também relativamente à organização das famílias, ao que é o processo educativo, o processo de avaliação, que como sabemos não têm um fim previsível, há várias teorias sobre essa matéria, mas não há nenhuma informação sólida sobre essa matéria, temos de ter em conta não estamos a decidir sobre o que acontece amanhã e na próxima semana, mas a decidir sobre um período que pode ser relativamente indeterminado”, destacou o primeiro-ministro.

Por sua vez, os diretores de escolas em Portugal defendem que os estabelecimentos de ensino deveriam ser encerrados, avança hoje o Jornal Público.

Tanto a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) como a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) defendem que as escolas em Portugal deveriam ser encerradas perante os 59 casos já confirmados de doentes infetados com coronavírus.

Esta posição das duas associações vai contra a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) que rejeita a possibilidade de todas as escolas em Portugal serem encerradas, como medida para tentar travar o surto de coronavírus no país, que conta com 59 casos confirmados.

“Devem ser reforçadas as medidas de contenção e de meios para as implementar. Só se justifica encerramento total e parcial dos estabelecimentos de ensino por determinação expressa das autoridades de saúde”, disse na quarta-feira à noite Jorge Torgal, membro do CNSP, em conferência de imprensa.

“O CNSP continua a acompanhar a evolução da situação”, garantiu Jorge Torgal em conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.

Por sua vez, a ministra da Saúde afirmou que o “Governo sempre disse que atuaria com base nas recomendações do CNSP”, mensagem que já tinha sido transmitida pelo primeiro-ministro nos últimos dias.