Covid-19. Governo decide amanhã se encerra todas as escolas em Portugal

O Governo vai decidir amanhã, quarta-feira, se vai encerrar todas as escolas em Portugal como medida preventiva. Até agora, somente foram encerradas escolas onde foram identificados casos suspeitos/positivos de coronavírus.

Mas amanhã o Executivo de António Costa decide se vai encerrar todas as escolas do país como medida de precaução, mesmo que não haja casos nos estabelecimentos.

Na quarta-feira vai ter lugar uma reunião entre o Governo e o conselho nacional de saúde pública. Só após a recomendação deste órgão é que o Executivo decide a medida a ser adotada.

“Se for do entendimento [do conselho nacional de saúde pública] que se deve generalizar o encerramento das escolas, imediatamente tomaremos essa decisão”, disse hoje António Costa à saída de uma reunião de emergência do Governo.

Mas se este órgão decidir “não adotar uma medida generalizada, é isso que iremos fazer”, afirmou o primeiro-ministro.

Portugal conta 41 casos confirmados de contágio de coronavírus. No total, existem 375 casos suspeitos, com 83 a aguardarem resultado laboratorial. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), um total de 667 cidadãos estão em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde.

O primeiro-ministro apontou que até agora as escolas têm sido fechadas à medida que surgem casos nestes estabelecimentos, mas que a partir de amanhã todas as escolas poderão passar a estar encerradas por precaução.

“Não vamos precipitar adoção de medidas, mas não hesitaremos em adotar novas medidas”, afirmou António Costa em conferência de imprensa em São Bento.