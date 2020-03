Covid-19. Governo já gastou 10 milhões. PSD disponível para aprovar Orçamento retificativo

O PSD disse hoje que está disponível para aprovar um Orçamento do Estado retificativo, se houver essa necessidade devido ao surto de coronavírus.

A garantia foi deixada pelo deputado do PSD, Alvaro Almeida, durante a audição da ministra da Saúde no Parlamento esta quarta-feira.

“Há um aumento de despesa que se justifica devido à importância de continuar a tratar o Covid-19. Esse aumento de despesa terá naturalmente de ser incorporado”, começou por apontar o deputado social-democrata.

“O PSD está disposto a viabilizar um Orçamento [do Estado] retificativo que se limite a incorporar as consequências do Covid-19”, afirmou Álvaro Almeida.

Em resposta, Marta Temido disse que as medidas tomadas no combate ao surto de Covid-19 teve até agora um custo de “10 milhões de euros”, com estas medidas a serem acomodadas orçamentalmente em “termos de eficiência noutros passos”.

Na terça-feira, o primeiro-ministro avançou que “não está previsto nenhum orçamento retificativo”.

Perante o atual surto, António Costa defendeu a importância de ter uma “política orçamental prudente, que nunca corra o risco de dar um passo maior do que a perna”, afirmou, citado pela Agência Lusa.

O primeiro-ministro recordou o momento em que o Governo apresentou o Orçamento do Estado para 2020, a 16 de dezembro, numa altura em que “ninguém tinha seguramente a ideia de que íamos ter uma crise como esta do coronavírus”.

Na atual situação, António Costa admitiu que “seguramente agora a evolução económica não ficará imune a esta crise”.