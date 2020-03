Covid-19: Governo suspende voos para todo o território italiano

O Governo português decidiu suspender as ligações aéreas para Itália. Numa nota divulgada à imprensa esta terça-feira, 10 de março, o Executivo informa que esta suspensão se aplica a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias, ou seja até ao próximo dia 24 de março.

Esta decisão apenas não é aplicável a voos do Estado, para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais.

O Executivo já ontem tinha decidido a suspensão a partir das 15h00 de hoje de todos os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com origem ou destino para as regiões de Itália afetadas pela epidemia, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, pelo período de 14 dias para as regiões de Emiglia Romagna, Piedmont, Lombardia e Veneto.