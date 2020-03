Covid-19: Grupo Lufthansa reduz capacidade em 50%

O grupo Lufthansa informou esta sexta-feira que a sua ‘família’ de companhias aéreas – da qual fazem parte as transportadoras Swiss International Air Lines, Eurowings ou Germanwings – vai diminuir a capacidade em 50% nas próximas semanas devido à epidemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Esta medida visa reduzir as consequências financeiras da queda na procura”, explicou a empresa, em comunicado transmitido à Bolsa de Frankfurt e publicado pela agência noticiosa “Reuters”.

Trata-se de um corte mais drástico do que o anunciado anteriormente pelo grupo alemão, que afetará “todas as áreas de tráfego” e complementará as medidas “planeadas ao nível de pessoal, custos de materiais e orçamentos de projetos, além de outras medidas de liquidez”.

Já anteontem a companhia aérea Lufthansa havia anunciado que iria imobilizar 150 dos seus aviões devido à queda no tráfego aéreo causada pelo surto do novo coronavírus, o Covid-19, segundo a “France-Presse”. “Por causa da epidemia de coronavírus”, o grupo deixará em terra “25 aeronaves de longo curso” e “125 aeronaves de curto e médio curso”, disse um porta-voz do grupo aéreo à agência de notícias francesa.

Com uma frota de mais de 750 aeronaves, a Lufthansa, que opera várias de e para Portugal, já tinha decidido na sexta-feira a imobilização de 23 aviões de longo curso.