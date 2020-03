Covid-19: Ignorar ordens de quarentena na República Checa pode implicar multa de 118 mil euros

As centenas de checos que estão agora a regressar das férias no norte de Itália vão ter que seguir as recomendações das autoridades de saúde e cumprir um período de quarenta de 14 dias. Segundo a notícia avançada pelo jornal “The Telegraph”, esta sexta-feira, quem não cumprir este período de isolamento terá que pagar uma multa de três milhões de coroas (cerca de 118 mil euros).

Neste país da Europa Central, 18 pessoas estão atualmente infetadas, sendo que todas regressaram recentemente de Itália, o maior foco deste vírus na Europa, ou estiverem em contacto com estes viajantes. Só hoje foram confirmados mais seis casos, o maior ‘salto’ diário desde os primeiros testes positivos no domingo passado.

“Pedimos, claramente, ao nosso povo que não viajasse para a Itália e avisámos que todos o que regressassem de Itália entrariam em quarentena, de acordo com a lei”, explicou o primeiro-ministro checo, Andrej Babis, numa conferência de imprensa.

Qualquer pessoa que regresse depois de sábado (dia 7 de março) deve contactar um médico que o colocará em quarentena em casa, a menos que precise de tratamento hospitalar, esclareceu o líder do governo da República Checa.

Quem não cumpra essa essa quarentena poderá receber a referida coima, no âmbito da Lei de Saúde Pública. O Ministério da Saúde checo acredita que cerca de 16.500 dos locais ainda estejam em Itália a aproveitar as férias de inverno.

Como tal, o governo checo já proibiu voos para cidades no norte da Itália, incluindo Milão ou Veneza, e proibiu os espectadores de assistirem a uma corrida internacional de biatlo este fim de semana.