Covid-19: investidores céticos em relação ao plano de contenção de Trump. Wall Street abre em baixa

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta quarta-feira com perdas superiores a 2%. O sentimento do mercado está a ser penalizado pelo plano de contenção do novo coronavírus delineado pela administração de Donald Trump.

Na proposta que foi apresentada ao Congresso está incluída um alívio fiscal – um dos pontos centrais do plano de Donald Trump para mitigar os efeitos negativos do Covid-19 na economia. Mas o seu âmbito e duração não são claras, o que gerou o ceticismo no mercado.

Donald Trump assinou um pacote de estímulos de 8,3 mil milhões de dólares (cerca de 7,4 mil milhões de euros) para preparar a economia norte-americana a fazer frente aos impactos negativos do novo coronavírus.

Esta quarta-feira, momentos após o toque do sino de abertura em Nova Iorque, o S&P 500 perdia 2,38%, para 2.813,64 pontos; o tecnológico Nasdaq caía 2,07%, para 8.171,30 pontos; e o industrial Dow Jones cedia 2,38%, para 24.422,73 pontos.

Donald Trump tem ainda prevista uma reunião com o altos quadros da banca na Casa Branca.

Com este início de sessão, Wall Street anula parte dos ganhos de 4% que foram registados na véspera.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a cair depois de a Arábia Saudita e dos Emirados dos Arábes Unidos terem anunciado o aumento da produção de crude. O ministro da Energia saudita ordenou a Saudi Aramco, petrolífera estatal, para aumentar a capacidade de produção de 12 milhões barris por dia para 13 milhões.

O preço do barril de Brent, a referência mundial, está a negociar nos 33,30 dólares em Londres, depois de cair 3,08%. Também o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, perde 3,06%, para 36,08 dólares.