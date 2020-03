Covid-19: Jerónimo Martins proibiu viagens profissionais à Ásia

O Grupo Jerónimo Martins proibiu a realização de viagens profissionais dos seus colaboradores à Ásia logo desde o início da crise do coronavírus, em dezembro de 2019.

Como medidas complementares do plano de contingência implementado pelo grupo retalhista português liderado por Pedro Soares dos Santos, destacam-se ainda a suspensão de todas as ações de formação, para já, até abril, e o cancelamento dos campos de férias da Páscoa, organizados pelo grupo para os filhos dos colaboradores.

“Estamos a acompanhar atentamente a situação e a seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde e das Direcções Gerais de Saúde dos três países onde temos actividade (Portugal, Polónia e Colômbia). Logo desde o início da crise do coronavírus que, no Grupo Jerónimo Martins, as viagens profissionais à Ásia foram proibidas, tendo-se desaconselhado também as viagens a título pessoal. Foi, ainda, partilhada com os colaboradores informação sobre a propagação do vírus e os comportamentos preventivos a adoptar”, esclareceu fonte oficial da Jerónimo Martins ao Jornal Económico.

De acordo com essa fonte, “os colaboradores que regressem de áreas identificadas como afectadas pela Organização Mundial de Saúde, a Direcção Geral de Saúde, o Portal das Comunidades Portuguesas – do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou o European Centre for Disease Prevention and Control – agência da União Europeia, devem permanecer no domicílio, ligar para o SNS24 e seguir as indicações”.

“Devem, igualmente, informar a sua chefia, contactar a linha de apoio ao colaborador e seguir as indicações que lhes sejam transmitidas”, adianta a mesma fonte.

Segundo a referida fonte oficial, “adicionalmente, foram suspensas, até ao final de abril, todas as acções de formação previstas”, acrescentando que “também os campos de férias da Páscoa, organizados pelo grupo para os filhos dos colaboradores, foram cancelados”.

“As reuniões presenciais devem ser substituídas por meios de comunicação alternativos (ex. telefone, videoconferência, chamadas por Skype)”, assinala a fonte do Grupo Jerónimo Martins.

A mesma fonte assegura que “estamos obviamente atentos ao evoluir da situação e continuaremos a tomar, a cada momento, as medidas adicionais de acordo com o plano de contingência do grupo”.