Covid-19. Liceu francês em Lisboa suspende aulas até 24 de março

O liceu francês Charles Lepierre de Lisboa anunciou hoje que, após decisão da embaixada francesa e como medida de precaução, suspendeu as aulas até 24 de março, devido a um caso de coronavírus entre os seus alunos.

A escola diz aos pais que podem ir buscar os alunos “mas sem precipitação e sem urgência, pois o aluno que testou positivo não esteve na escola depois do regresso de férias”, segundo a carta da diretora da escola a que o Jornal Económico teve acesso.

A decisão teve lugar depois de um aluna do Charles Lepierre ter testado positivo para o coronavírus. No entanto, a aluna contraiu o Covid-19 durante as férias e não regressou à escola.