Covid-19: Liga portuguesa suspende todos os jogos e treinos por tempo indeterminado

A Liga de Clubes decidiu suspender todos os jogos e treinos por tempo indeterminado, mas que vai pelo menos prolongar-se durante as próximas semanas, altura em que estavam previstos os compromissos da seleção. A informação é avançada pelo jornal “Expresso” esta quinta-feira, 21 de março, apesar de ainda não existir um comunicado oficial por parte do organismo.

Já hoje o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) pediu hoje a suspensão da I e II Ligas, depois de ouvidos os capitães das equipas que alinham nos dois escalões, e pediu uma reunião urgente. O organismo, presidido por Joaquim Evangelista, pediu a suspensão dos campeonatos profissionais na sequência dos mais recentes desenvolvimentos em relação à pandemia Covid-19, com casos positivos de desportistas em Itália, Espanha e Estados Unidos.

Na nota publicada, o SJFP diz não existirem condições para que os futebolistas estejam em segurança, acrescentando que, em caso de infeção, existe um “prejuízo agravado”, porque a prática de futebol depende “da plena saúde e condição física para o alto rendimento”.

O atual cenário levou a que o Sindicato pedisse à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol “uma reunião com caráter de urgência do grupo de trabalho criado para monitorizar a situação, tendo em vista a proposta de suspensão de todas as competições desportivas, masculinas e femininas”.