Covid-19: Madeira avança com vacinação de motoristas de transportes públicos

A Madeira avançou com a vacinação dos motoristas de transportes públicos, que foram integrados nos grupos prioritários do Plano Regional de Vacinação da Covid-19. Estão elegíveis para a vacinação cerca de 520 motoristas, que serão priorizados por idade e por aqueles com maior contacto com o público.

Para vacinação estão elegíveis os motoristas de todos operadores de transporte na Região (Horários do Funchal, SAM, Rodoeste, EACL e Moinho Rent-a-car) por serem considerados “serviços críticos”.

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, diz que a decisão de dar prioridade aos motoristas de transportes públicos “contribui para a segurança destes profissionais, bem como dos utentes dos transportes públicos”. O governante disse que para além da vacinação existem outras medidas de segurança já definidas e implementadas, como é o caso da redução da lotação dos autocarros para 2/3, a obrigatoriedade do uso de máscara a bordo, a desinfeção diária dos autocarros, a disponibilização de álcool gel à entrada e na cabine do motorista e ainda separadores acrílicos que garantem maior proteção aos trabalhadores.

“É fundamental, atendendo à importância do sector e à necessidade de o preparar para uma crescente retoma de alguma normalidade”, salienta o governante, sublinhado que “no atual contexto económico a vacinação dos motoristas transmite uma imagem de confiança para os utentes da Região e para quem nos visita, sendo uma mais-valia nesta fase da retoma”, reforça.

Rui Barreto destacou também a “excelente organização e profissionalismo dos enfermeiros e assistentes”, sublinhando que estes profissionais têm sido “inexcedíveis” nesta fase da vacinação.

“Todo o processo de vacinação e monitorização dos utentes está extremamente bem organizado e a decorrer nas melhores condições”, salientou.