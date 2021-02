Madeira exclui instalação de cercas sanitárias para controlo da covid-19

A Madeira exclui de momento a instalação de cercas sanitárias para combate à pandemia do covid-19. A garantia foi dada pelo presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, que referiu que neste momento os focos de contaminação por coronavírus estão dispersos, pelo que não será necessário recorrer às cercas sanitárias.

A região já teve de decretar a instalação de uma cerca sanitária em Câmara de Lobos, que se iniciou a 19 de abril de 2020, após ter sido identificada uma cadeia de transmissão local de coronavírus. Em dois dias a região teve 10 e 19 casos positivos resultantes desta situação, os maiores aumentos diários de casos positivos registados até à data. A cerca sanitária durou até 3 de maio.

Madeira não tem tido violações flagrantes das regras

O governante salientou que “não tem havido violações flagrantes” das regras sanitárias que estão em vigor na Madeira. Miguel Albuquerque salienta que tem existido casos de covid-19 que surgem dos “fenómenos familiares e de grupos de amigos nas casas uns dos outros”.

O presidente do Governo da Madeira sublinhou a importância de se continuar a baixar o número de casos de infeção por covid-19.

A Madeira tem 1905 casos ativos de coronavírus, 95 são importados e 1810 de transmissão local.

A região autónoma vai manter até 21 de fevereiro as restrições que possui para a contenção da pandemia do coronavírus. Entre essas medidas está o recolher obrigatório, de segunda a sexta-feira, a partir das 19h00, e no fim-de-semana às 18h00.

As atividades económicas (salvaguardadas as devidas excepções), fecham às 18h00, de segunda a sexta-feira e às 17h00 no fim-de-semana.

O governante disse ainda que o levantamento de algumas das medidas de restrições, para contenção da covid-19, vai depender do estado em que estiverem as cadeias de transmissão.