Covid-19: Madeira já recebeu novo lote de 17.500 vacinas

A Madeira recebeu um novo lote de 17.500 contra a covid-19. Estas vacinas já chegaram ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, conforme avança a imprensa regional.

A região já tinha recebido um lote com 9.750 vacinas contra a covid-19, no final de 2020.

A Madeira tem definidas três fases de vacinação.

A primeira fase de vacinação compreenderá 50 mil pessoas residentes no arquipélago, a segunda mais 50 mil pessoas e a terceira as restantes 100 mil previstas no plano, de acordo com Herberto Jesus, diretor regional da Saúde.

O plano de vacinação da Madeira prevê que o envio das vacinas ocorra “em cada trimestre de 2021 e até ao primeiro trimestre de 2022”.