Covid-19: Madeira mantém vacinação em todos os concelhos para população com mais de 80 anos e entre os 75 e os 79 anos com patologias

A Madeira vai manter durante esta semana o seu programa de vacinação contra a covid-19, em todos os concelhos, para a população com mais de 80 anos e para os utentes entre os 75 e os 79 anos com patologias associadas, indica a Direção Regional de Saúde (DGS).

Na passada segunda-feira a campanha de vacinação contra a covid-19 esteve em Machico e na Ribeira Brava, no Fórum Machico e no Centro de Saúde da Ribeira Brava. Esta terça-feira passa pela Calheta, no Pavilhão dos Prazeres.

Na quarta-feira abrange os concelhos do Porto Moniz e de São Vicente, nos Centros de Saúde do Porto Moniz e no de São Vicente. Na quinta-feira são vacinadas as populações de Santa Cruz e Santana, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária de santa cruz e da Casa da Cultura de Santana.

Na sexta-feira são administradas vacinas em Câmara de Lobos e na Ponta do Sol, no Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos e no Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol. No Funchal a vacinação vai decorrer no sábado e domingo, no Madeira Tecnopolo.