Covid-19: Madeira mostra disponibilidade para receber mais três doentes do território continental

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou que a região deve receber mais três doentes, internados nos cuidados intensivos, que se encontram em território continental.

“Ainda não sabemos quando é que esses novos doentes podem chegar. Está articulado com o Ministério da Saúde. Temos disponibilidade para os receber. Logo que chegarem teremos condições para os receber”, explicou o governante.

O líder do executivo madeirense diz que a receção de mais três doentes covid-19, do Continente, é uma “questão de humanismo e de decência, numa sociedade humanista civilizada, de solidariedade para com aqueles que mais sofrem”.

O governante sublinhou que a receção de doentes, vindos do território continental, depende da capacidade de resposta que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), sem que isso coloque em causa os potenciais doentes, de covid-19, da Madeira.

A Madeira já tinha recebido três doentes, internados nos cuidados intensivos, no território continental, a 30 de janeiro.

A região autónoma tem sido um dos locais a mostrar disponibilidade em receber doentes internados no território continental. Os Açores já manifestaram também essa vontade. Portugal deve receber esta quarta-feira mais 26 profissionais de saúde, vindos da Alemanha, para além de equipamento médico

A Áustria foi também outro país a disponibilizar ajuda a Portugal. A Comissão Europeia já tinha afirmado que estaria disponível para ajudar Portugal, no combate à covid-19, nomeadamente suportar os custos do destacamento de equipas médicas ou da transferência de pacientes, caso o país solicite tal assistência.

Portugal tem 6675 internados, sendo que 852 estão em cuidados intensivos, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS).