Covid-19: Madeira tem 82% da população residente vacinada e 83% com vacinação iniciada

“A previsão de inflação é de 0,9%, com o investimento público a crescer 30%. A dívida pública situar-se-á em 123% do PIB (Produto Interno Bruto) e o défice baixará de 4,5% para 3,2% em 2022”, adiantou José Luís Ferreira do PEV, citando dados que lhe foram comunicados pelo executivo.