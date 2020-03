Covid-19 : Mais de 1.400 entidades públicas entregaram planos de contingência

“Ainda temos uma janela de oportunidade para fazer o melhor possível. Parece evidente, no entanto, que a cada hora que passa ela se estreita, cada vez mais”, disse Adalberto Campos Fernandes, especialista em saúde pública, minutos depois do Conselho Nacional de Saúde Pública ter revelado que defende que as escolas devem permanecer abertas, excepto em casos suspeitos/confirmados de Covid-19 entre a comunidade escolar.