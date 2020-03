Covid-19: Ministra desmente diretora-geral da Saúde e garante “capacidade de resposta” nos hospitais do Porto

O Governo assegurou esta terça-feira que os hospitais de São João e Santo António, ambos no Porto, “mantêm a sua capacidade de resposta” em relação ao surto do novo coronavírus (Covid-19). O anúncio feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, contradiz a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que disse que os dois casos confirmados naquelas duas unidades hospitalares “esgotaram a capacidade”.

“Quer o hospital de São João como o hospital de Santo António mantêm a capacidade de resposta e não ficaram em sobrecarga com os dois casos positivos [do novo coronavírus]”, assegurou Marta Temido, na comissão parlamentar de Saúde, que tinha como tema a “degradação das condições de funcionamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde [SNS]”, mas acabou por centrar-se em esclarecimentos sobre o novo coronavírus e os dois primeiros casos de infeção em Portugal.

A garantia de “capacidade de resposta” destes hospitais surge um dia depois da diretora-geral da Saúde ter afirmado que as duas unidades hospitalares “esgotaram a capacidade”, dado que os quartos de pressão negativa destas unidades de saúde tinham lá “outros doentes internados”, bem como “os dois casos positivos” já confirmados e casos suspeitos.

A ministra da Saúde disse que, nos hospitais de São João e de Santo António, estão disponíveis cerca de duas mil camas disponíveis para isolamento dos doentes, bem como 300 camas de cuidados intensivos e mais 300 de pressão negativas que podem ser “alocadas a este surto”, em caso de necessidade.

Marta Temido revelou ainda que há vários “hospitais de segunda linha” que estão a ser preparados para dar resposta a um eventual aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus registados em Portugal e elencou alguns deles: hospital de Braga, do Centro Hospitalar do Porto, do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, bem como o Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

O novo coronavírus foi identificado em final de 2019, em Wuhan, tendo-se alastrado por todos os continentes. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, o SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave) já infetou 90.663 pessoas em todo o mundo, das quais morreram 3.124.

Em Portugal, há já quatro casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. A China é o país mais afetado, com 2.946 mortes confirmadas. Seguem-se o Irão (66 mortos) e a Coreia do Sul (34). Na Europa, Itália é o país mais afetado, com 1.835 casos de infeção confirmados e 52 mortos.