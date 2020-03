Covid-19: Ministro da Economia reúne-se com Confederação do Turismo

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, vai reunir-se ainda esta terça-feira com Francisco Calheiros, presidente da CTP – Confederação do Turismo de Portugal.

A reunião está agendada para as 18 horas e terá lugar na sede do Ministério da Economia, em Lisboa.

Na reunião, do lado do Governo, estará também presente Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.

Além da CTP, estarão igualmente presentes nesta reunião diversas associações do setor do turismo em Portugal.

A reunião terá como tema central a adoção de medidas de combate ao impacto do coronavírus e de ajuda às empresas do setor do turismo em Portugal, um dos mais afetados por esta epidemia.