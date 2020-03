Covid-19. Motoristas da Carris com autonomia para retirar autocarros de circulação caso existam suspeitas de infeção

A Carris apresentou esta manhã os novos autocarros elétricos mas foi a possível contaminação que esteve na ordem do dia e que mereceu destaque por parte do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que apontou que a empresa de transportes públicos sob a autarquia já realizou uma mudança na limpeza dos autocarros.

“A Carris está a fazer um trabalho para que as pessoas possam continuar a confiar na utilização dos transportes públicos”, uma vez que transporta milhares de pessoas todos os dias e o risco de contágio é evidente. Antes deste vírus, os autocarros mantinham a limpeza durante a noite mas esta limpeza intensificou-se em todos os autocarros e agora “são limpos de forma específica, própria e adequada às recomendações que foram recebidas, de forma a que sejam evitadas fontes de contágio”, disse Fernando Medina na apresentação.

Atualmente, a Carris está a utilizar reagentes de limpeza considerados adequados, mais à base de álcool, “para que todas as manhãs quando os autocarros são colocados em circulação as condições sejam as mais próprias”. O presidente da autarquia lisboeta admitiu ainda que os motoristas têm autonomia para retirar o carro de circulação caso existam suspeitas de infeção de Covid-19.

Também os trabalhadores da Carris já dispõem de kits próprios para situações que risco “que serão acionados em caso de identificação de situações potenciais a bordo dos autocarros” para proteger os restantes passageiros que estão presentes no veículo.

“Com estas medidas queremos assegurar a tranquilidade para aqueles que utilizam o sistema de transportes coletivos num momento sensível, em que cada um tem de fazer a sua parte, para assegurar a tranquilidade e o normal funcionamento da cidade e da vida coletiva”, sustentou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

“Tratam-se de medidas preventivas destinadas a protegerem-nos a todos coletivamente, sabendo naturalmente que a melhor proteção é aquela que cada um possa ter ao identificar algum sinal de risco, evitar comportamentos que ponham os outros em risco mas a Carris, enquanto empresa responsável pelo transporte de milhares de passageiros diariamente, está a fazer por tranquilizar e manter a confiança num sistema de transporte coletivo”.

De relembrar que a Câmara Municipal de Lisboa apresentou ontem medidas de contingência que decretaram o encerramento de piscinas geridas pelo município e juntas de freguesia, museus e galerias e bibliotecas municipais. Também os teatros municipais, o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge estão encerrados. Todas as atividades desportivas promovidas pelo município estão suspensas.