Covid-19: Novo Banco não cobra algumas comissões até 30 de abril

A instituição financeira liderada por António Ramalho referiu que a partir de hoje os clientes do banco não vão pagar temporariamente comissões associadas a serviços realizados através dos canais digitais.

Incluem-se aqui “s transferências interbancárias, pagamentos de serviços, cash-advance e transferências MBWay, até às isenções da 1ª anuidade nos novos cartões de débito e pré-pago ou substituições”, lê-se no comunicado do Novo Banco.

Até 30 de abril, os clientes do Novo Banco que aderirem online à app do banco, a NB Smart App, não pagam comissões associadas a transferências para outros bancos, comissões de cash-advance para a conta de depósito à ordem, e transferências MB Way.

Os clientes poderão ainda realizar serviços bancários por telefone, através do serviço Banca Telefónica, cuja capacidade foi reforçada. Até 30 de abril, os clientes que utilizarem este serviço para efetuar transferências interbancárias, pagamentos e serviços e carregamentos de telemóveis, assim como comissões de cash-advance para a conta de depósito à ordem estarão isentas de comissão.

Em relação aos meios de pagamento, para incentivar a sua utilização através de meios digitais, até 30 de abril as anuidades o cartão de débito para novos pedidos e para substituições e do cartão pré-pago (NB Pocket) para novos pedidos serão gratuitas, assim como estarão isentas de custos fixos as as transações efetuadas através de TPA.

As medidas do Novo Banco têm ainda alcance na atividade seguradora. Em conjunto com a GNB Seguros, o banco explica que vai assegurar aos clientes que têm uma apólice de seguro a cobertura, no âmbito das apólices de Seguros de Saúde, para as consultas, tratamentos e exames realizados no âmbito do novo coronavírus.

Além disso, nos casos de baixa por doença, serão assegurados os pagamentos do do diferencial entre o salário e o valor a receber da Segurança Social, para os clientes com apólice de Seguros de Proteção Salário, assim como do pagamento das pagamento das prestações de crédito, nos casos de baixa por doença de clientes com apólices de Seguros de Protecção ao Crédito.

Comerciantes também são beneficados

As medidas do Novo Banco visam igualmente os comerciantes e os pequenos negócios.

Além das medidas anunciadas para as pessoas singulares, os comerciantes e os pequenos negócios terão aprovados pelo Novo Banco, num período máximo de 24 horas, de pedidos de crédito no âmbito na linha de crédito Capitalizar Covid-19, uma linha de crédito com prazo até 4 anos e carência de 12 meses.

A instituição financeira liderada por António Ramalho criou ainda uma linha de conta corrente dedicada a apoiar os comerciantes e pequenos negócios afetados pelo contexto do Covid-19, com isenção de comissões nos primeiros seis meses.