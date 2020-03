Covid-19. Parlamento cancela às visitas guiadas e eventos públicos agendados

A Assembleia da República decidiu esta quinta-feira suspender todas as visitas guiadas e eventos agendados como medida de prevenção devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19). A medida entra em vigor “imediatamente” para “evitar o risco de transmissão do Covid-19” e devem manter-se até indicação do contrário por parte da secretaria-geral do Parlamento.

Num despacho assinado pelo secretário-geral Albino de Azevedo Soares, o Parlamento anuncia a suspensão temporária de todas as visitas guiadas à Assembleia da República bem como a admissão de grupos de visitantes. São também suspensas todas as reuniões distritais e regionais do Parlamento dos Jovens marcadas para as próximas semanas.

O secretário-geral da Assembleia da República anunciou também a “revogação de todas as autorizações concedidas a grupos de visitantes para almoços no refeitório” do Palácio de São Bento. Já os eventos, como conferências, colóquios ou apresentações de livros, foram todos cancelados e adiados para “momento a determinar”.

Albino de Azevedo Soares explica que se tratam de “medidas adicionais” adotadas para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus e garantir “a necessidade de funcionamento da Assembleia da República como órgão de soberania”. “O presente despacho entra imediatamente em vigor, até ser, total ou parcialmente, revogado”, lê-se no documento.​

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, aprovou no início deste mês um plano de contingência, que deve ser ativado por um dos quatro secretários-gerais do Parlamento, em caso de necessidade, e desativado quando já não for necessário. Entre as medidas previstas estão a compra de máscaras e termómetros auriculares, bem como a definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente desativados, mas há mais.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta manhã que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 78: 49 homens e 27 mulheres. Há ainda 637 casos suspeitos em todo o país e 4.923 pessoas sob vigilância das autoridade de saúde. A aguardar pelos resultados laboratoriais estão ainda 133 pessoas.