Covid-19. Portugal com 1.175 mortes e 28.132 casos confirmados

Portugal conta com um total de 28.132 casos confirmados da Covid-19, mais 219 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quarta-feira, 13 de maio. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 1.175, o que corresponde a mais 12 mortes nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico divulgado esta manhã indica que, até à data, foram registados 282.961 casos suspeitos e 2.686 pessoas ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais de Covid-19. Atualmente existem 252.143 casos não confirmados após as análises, e 26.278 encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

A DGS revela que atualmente existem 16.112 casos registados no Norte, 3.559 no Centro, 7.647 em Lisboa, 351 no Algarve, 135 casos na Região Autónoma dos Açores, 90 na Região Autónoma da Madeira e 238 casos no Alentejo.

Do total de 1.175 mortes, 667 foram no Norte, 221 no Centro, 257 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Algarve, 15 nos Açores, uma no Alentejo, não se registando nenhuma na Madeira.

O boletim da DGS contabiliza uma vítima mortal masculina entre os 20 e os 29 anos, seis vítimas mortais do sexo feminino e seis do sexo masculino entre na faixa etária entre os 40 e os 49 anos de idade. Registaram-se 28 vítimas do sexo masculino e 10 do sexo feminino na faixa etária dos 50 aos 59, 67 vítimas entre os 60 e os 69 do sexo masculino e 37 do sexo feminino, 136 óbitos masculinos e 96 óbitos femininos entre 70 e os 79 anos. Registam-se ainda 335 vítimas masculinas e 453 vítimas femininas com mais de 80 anos.

Atualmente existem 692 internados, dos quais 103 estão em Unidades e Cuidados Intensivos (UCI) e 3.182 casos recuperados em Portugal, um aumento de 169 face ao relatório divulgado ontem.

Lisboa é o concelho com mais casos confirmados, totalizando 1.811, seguindo-lhe Vila Nova de Gaia com 1.461 e o Porto com 1.306. Matosinhos com 1.217, Braga com 1.153 e Gondomar com 1.050. Maia com 909, Sintra com 790, Valongo com 737 e Ovar com 636.

Guimarães verificou ainda um aumento de casos, tendo atualmente 666, enquanto Coimbra soma 561 e Loures conta com 559. Amadora tem 484, Cascais conta com 453 e Santa Maria da Feira regista 448 casos confirmados. O número de casos importados fixou-se num total de 770.

O grupo etário com mais casos confirmados é dos 50-59 anos (1.876 homens e 2.870 mulheres), num total de 4.746 seguindo a dos 40 aos 49 anos (1.887 homens e 2.841 mulheres), com um total de 4.728. Existem 1.356 crianças e adolescentes infetados, entre os 0 e os 19 anos de idade. Atualmente existem 11.608 homens e 16.524 mulheres infetados pelo novo coronavírus.

O número de casos nas faixas etárias entre os 30 e os 39 anos e os 60 e 69 anos têm verificado aumentos. O boletim da DGS assume a existência de 1.741 homens e 2.331 mulheres infetados entre os 30 e 39 anos, e 1.463 homens e 1.704 mulheres com casos confirmados entre os 60 e 69 anos. Atualmente existem 2.892 mulheres com mais de 80 anos infetadas com Covid-19.

Também o grupo etário entre os 20 e os 29 anos de idade têm verificado um aumento considerável de casos positivos, sendo que até à data existem 1.501 homens e 1.910 mulheres com casos positivos.

Em relação aos sintomas, os mais referidos são tosse (42%), febre (30%), dores musculares (21%), cefaleias (20%), fraqueza generalizada (15%) e dificuldades respiratórias (12%).

