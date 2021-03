Covid-19: Portugal com mais 682 casos e 28 mortes

Portugal regista 682 novos casos confirmados da Covid-19, num total de 810.094 casos, segundo os dados divulgados este domingo pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O país registou também 28 vítimas mortais nas últimas 24 horas, num total de 25.513 óbitos.

Das 28 mortes, 13 tiveram lugar na região de Lisboa, seis na região norte, seis na região centro, duas na região da madeira e uma no Alentejo.

A maioria de novos casos teve lugar na região norte (207), seguida da região de Lisboa (180), do centro (100), do Alentejo (29), Algarve (32) e Açores (1). A Madeira apresenta 133 casos, com a DGS a fazer a ressalva que 88% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, “decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”.

O número de casos ativos desceu 312 para 61.987, com 966 casos recuperados num total de 731.567.

As autoridades de saúde têm menos 1.191 pessoas sob vigilância, num total de 25.513.

Existem menos dois casos de pessoas em internamento num total de 1.414, e menos nove pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos num total de 354.