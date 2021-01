Covid-19: Portugal registou perto de 1.700 mortes nos últimos seis dias

Portugal registou 1.693 mortes por Covid-19 entre os dias 19 e 25 de janeiro, período em que o país verificou um número de vítimas mortais diárias acima das duas centenas, apresentando uma média diária de 282 óbitos, com especial foco para a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Esta segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou o seu quarto dia consecutivo acima das cem vítimas mortais. Olhando para o total dos seis dias, LVT somou quase tantas mortes (742), como as que se verificaram nas regiões do Norte (371) e Centro (381), num total de 752 óbitos.

Quem também registou um número total de mortes na casa das centenas nos últimos seis dias foi a região do Alentejo, com um total de 142 vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus. O pior dia foi o de domingo que contabilizou 30 mortes.

Mais abaixo, a região do Algarve soma um total de 50 mortes durante este período, com a particularidade de em nenhum dos seis dias ter atingido a casa das dezenas de óbitos, verificando no último sábado o seu pior dia com nove vítimas mortais.

Por fim, as regiões autónomas dos Açores e Madeira tiveram registos diferentes. Enquanto nos Açores não foi observada qualquer morte durante este período, a Madeira contabilizou sete vítimas mortais.