Covid-19: Presidente da Assembleia da Madeira considera que plano de vacinação “está bem estruturado”

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, considerou que o plano de vacinação está bem estruturado, durante uma visita ao Centro de Vacinação instalado no Tecnopolo, que até dezembro vai vacinar a população do Funchal contra a covid-19. No passado domingo foram vacinadas mais 660 pessoas, sendo que 50 eram profissionais de saúde.

José Manuel Rodrigues disse ainda que o plano de vacinação contra a covid-19, da Madeira, “está muito bem estruturado. Tem vindo a ser executado com mestria por parte dos profissionais de saúde, pelos enfermeiros e pelos assistentes operacionais”, acrescentando a importância da população ter “os devidos cuidados perante um vírus que é um inimigo muito grande”.

O presidente da Assembleia da Madeira considerou positivo que a Madeira tenha sido “pioneira no uso da máscara obrigatória e no teste obrigatório para entrada na Região”, o que no entender de José Manuel Rodrigues ajudou a que a região tivesse menos casos de infeção por covid-19.

Durante a visita ao centro de vacinação contra o covid-19, o presidente da Assembleia da Madeira agradeceu o “trabalho incansável” de todos os profissionais de saúde no combate à pandemia do coronavírus. “O muito obrigado pela dedicação, pela capacidade de trabalho que têm vindo a demonstrar na vacinação”, afirmou.