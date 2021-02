Covid-19: presidente da Câmara do Funchal está em isolamento profilático preventivo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, está em isolamento profilático preventivo devido a um contacto com um caso positivo de covid-19, cujo resultado foi conhecido esta terça-feira, confirmou a Câmara Municipal do Funchal.

A autarquia diz ainda que o presidente do município, Miguel Gouveia, “não tem sintomas” e “continua a trabalhar com normalidade” a partir de casa.

“O presidente da Câmara Municipal do Funchal contactou a linha SRS24 assim que tomou conhecimento da situação e seguiu todas as orientações transmitidas, estando neste momento a aguardar por novas diligências por parte das autoridades de saúde regionais”, diz a autarquia.