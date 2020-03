Covid-19: Erdogan utiliza câmara térmica para avaliar riscos de contágio no parlamento

Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, contratou um operador de câmara para o acompanhar no parlamento munido de uma câmara térmica, com o objetivo de monitorizar a temperatura das pessoas que rodeiam o presidente e assim minimizar os riscos de contágio do coronavírus, segundo a “Reuters”.

À chegada ao parlamento, Erdogan testou as capacidades da câmara térmica, analisando jornalistas e políticos que rodearam o presidente no dia em que foi confirmado o primeiro caso de uma pessoa infetada com o Covid-19 na Turquia.

De acordo com um oficial do governo citado pela Reuters, a câmara térmica pode mesmo vir a ser utilizada em todos os eventos em que Erdogan participe.

Evitar apertos de mão foi uma das medidas que já tinha sido implementada pelo presidente da Turquia que, para substituir o tradicional cumprimento, coloca a mão junto ao peito, gesto que já foi utilizado para cumprimentar o presidente do concelho europeu Charles Michel, durante um encontro esta semana em Bruxelas.