Covid-19: Primeiro turista infetado em Portugal é canadiano

O canadiano de 60 anos está em Albufeira há um mês, foi infetado em Portugal e permanece agora aos cuidados do Centro Hospitalar do Algarve onde foi feito o teste que se confirmou positivo, segundo a estação televisiva “SIC”.

O canadiano deslocou-se a duas clínicas privadas assim que começou a sentir os primeiros sintomas, mas acabou por ser transferido para o Centro Hospitalar do Algarve onde foi diagnosticado.

A infeção de uma individuo de nacionalidade estrangeira vem discriminada no boletim emitido hoje pela Direção Geral da Saúde (DGS), que não especifica em que região o doente se encontra. No entanto, segundo fontes contactadas pela “SIC”, o estrangeiro referenciado no boletim da DGS é um turista canadiano que está em Albufeira há cerca de um mês.

Até ao momento e, segundo as informações presentes no último boletim emitido pela DGS, existem seis casos de pessoas infetadas com o Covid-19 na região do Algarve.