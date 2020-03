Covid-19. Professora infetada na Amadora leva 150 alunos a cumprirem isolamento

A primeira mulher infetada em Portugal com o novo coronavírus é uma professora da Escola Básica Roque Gameiro, na Amadora, distrito de Lisboa, com pouco mais de 40 anos. Esteve em Itália e os testes que realizou deram positivo para Covid-19.

Como medida de prevenção, alunos de cinco turmas do 7º e 9º ano, a que se junta uma turma do 11º ano da Escola Secundária da Amadora, onde a professora também dá aulas, estão agora em isolamento em casa.

Também os funcionários da mesma escola com quem a paciente este em contacto se juntam a esta medida preventiva. Trata-se de cerca de 150 alunos, mais três auxiliares e cinco professores.

A professora de físico-química esteve em Itália durante as férias do Carnaval e regressou às aulas no final da semana passada. Na segunda-feira adoeceu e foi-lhe diagnosticada infeção pelo novo coronavírus.

“Desde segunda-feira, dia 2 de março, já não compareceu na escola e ontem, dia 4 de março, foi-lhe diagnosticada uma infecção por Coronavírus (Covid-19)”, lê-se no comunicado. “Face a esta situação, foi determinado pela Autoridade de Saúde que as cinco turmas da E.B 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até dia 13 de março”, informa o comunicado da escola a que o Jornal Económico teve acesso.