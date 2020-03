Covid-19. PSD suspende eleições e reuniões das estruturas partidárias

O Partido Social Democrata (PSD) anunciou esta quinta-feira a suspensão de atos eleitorais, reuniões e assembleias das estruturas do partido, devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19). A direção do PSD informa que, na própria sede nacional do partido, já foram adotadas várias medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), para prevenção do contágio.

“A Comissão Política Nacional tomou a decisão de recomendar a todas as estruturas do PSD que não realizem reuniões ou Assembleias até nova orientação, tendo recomendado também ao Conselho de Jurisdição Nacional que emita uma diretiva ou deliberação, no mais curto prazo, a suspender os atos eleitorais em curso”, lê-se num comunicado emitido pela direção do PSD.

Para esta sexta-feira estão marcadas assembleias-gerais nas seções da Moita (em Setúbal) e em Ovar (Aveiro), que devem ficar sem efeito. No caso da seção da Moita, estava previstas eleições para os órgãos locais do partido. Durante o fim de semana estavam ainda na agenda assembleias em Reguengos de Monsaraz (Évora), Nazaré (Leiria) e Vila Franca de Xira (Lisboa), todas elas com eleições.

Como medida preventiva, a sede nacional do PSD dispensou os funcionários e membros do partido de “picar o ponto” com recurso a dados biométricos, passando a ser feito por assinatura em papel. Nos corredores da sede foi também distribuído álcool em gel e foram adotadas outras medidas “recomendadas pela Direção-Geral da Saúde”, informou o partido.

A decisão de suspender estes eventos surge depois de também o Partido Socialista (PS) ter anunciado a suspensão de eleições para as estruturas distritais do Porto e de Braga, previstas para este fim de semana. A direção do PS decidiu ainda adiar os congressos federativos e iniciativas previstas para o mês de abril, dando cumprimento às recomendações das autoridades de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou esta manhã que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 78: 49 homens e 27 mulheres. Há ainda 637 casos suspeitos em todo o país e 4.923 pessoas sob vigilância das autoridade de saúde. A aguardar pelos resultados laboratoriais estão ainda 133 pessoas.