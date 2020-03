Covid-19. Que estabelecimentos entraram de quarentena em Portugal?

O primeiro caso de coronavírus foi detetado em Portugal na semana passada e até ao momento, foram detetados e confirmados 39 casos no país. Perante este cenário, as autoridades de saúde tomaram a decisão de encerrar várias escolas, limitar serviços e reduzir algumas visitas em todo o país para evitar a propagação do Covid-19.

Estabelecimentos de ensino encerrados

No passado domingo, 8 de março, a Direção-Geral de Saúde (DGS) anunciou que todas as escolas dos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, iam ser encerradas. Também a Escola Secundária da Amadora e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, no mesmo concelho, estão encerradas até ao próximo dia 20 de março, depois de três casos confirmados.

Em Portimão, no distrito de Faro, a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, onde uma aluna foi diagnosticada, e a Escola Básica Professor José Buisel, onde a mãe dessa aluna é professora, também infetada, encerraram.

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto fechou por tempo indeterminado “todas as instalações onde decorrem aulas”, incluindo Amarante e Penafiel, no distrito do Porto. A Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário suspendeu todas as aulas nos estabelecimentos de ensino e encerrou a maior parte dos espaços.

O Instituto Egas Moniz, em Almada, distrito de Setúbal, vai suspender as atividades letivas como medida preventiva devido à epidemia de Covid-19, uma vez que não existem casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus na instituição, adiantou a direção.

Apesar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto terem sido as primeiras a anunciar o encerramento, todas as universidades que lecionam medicina fecharam devido às probabilidades de contração do vírus, uma vez que muitos alunos circulam nos edifícios dos hospitais. Com esta medida são afetados 12 mil alunos universitários.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, suspendeu todos os eventos e atividades desportivas da responsabilidade da instituição, bem como as deslocações em serviço para países afetados pela epidemia.

Perto de 90 estudantes da Universidade do Minho estão em quarentena voluntária nas residências da academia em Braga, por terem estado em contacto com um aluno infetado com o novo coronavírus, indicou o reitor da instituição esta segunda-feira. O Instituto de Estudos Superiores de Fafe encerrou as instalações e suspendeu todas as atividades presenciais num espaço de duas semanas, uma medida que abrange 900 alunos.

A Universidade Nova de Lisboa atualizou as suas medidas de contingência no combate ao Covid-19, revelando onze medidas que deverão ser adotadas por todos aqueles que frequentem a universidade, entre os quais a lavagem frequente de mãos e superfícies e a suspensão de reuniões científicas públicas com mais de 50 pessoas e com participantes provenientes do estrangeiro.

A Universidade dos Açores adiou por “tempo indeterminado” e pondera cancelar os “congressos, ‘workshops’, seminários ou outros eventos públicos científicos ou culturais” em espaços da instituição. A academia proibiu a entrada nas residências universitárias de quem se desloque para o arquipélago, proveniente de outros países e regiões sem que tenha cumprido um período de quarentena.

Hospitais e estabelecimentos de saúde com visitas limitadas

No sábado passado, em conferência de imprensa com a diretora-geral da Saúde, a Ministra da Saúde Marta Temido anunciou que as visitas a hospitais e lares da região Norte estão temporariamente suspensos.

Também a Direção Regional da Saúde dos Açores, onde não existem casos confirmados, recomendou a restrição do número de visitas às unidades de cuidados continuados integrados, residências de idosos e casas de saúde.

Também o Centro Hospital Universitário Lisboa Norte indicou sete medidas para “minimizar o risco de

transmissão do novo Coronavírus nos seus hospitais, no âmbito do Plano de Contingência do CHULN para a infeção Covid-19”, entre os quais se encontra a limitação do número de visitantes e a presença de alunos ou estagiários nas áreas de controlo de doentes.

As juntas médicas de avaliação de incapacidade também se encontram suspensas pelo Governo, de forma a que os médicos de saúde pública se dediquem à epidemia. O programa integrado de apoio à comunidade de Matosinhos foi encerrado na semana passada, com todos os 19 profissionais de saúde em isolamento domiciliário.

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra já tinha restringido em fevereiro os horários e as visitas aos doentes. O tempo de visitas foi restringido ao período entre as 15 horas e as 16 horas e entre as 19 horas as 19:30 horas, sendo limitado a um visitante por doente.

O Hospital do Espírito Santo de Évora limitou o número de visitas aos doentes internados e de acompanhantes nas urgências e consultas externas, sendo que além do acompanhante, os doentes internados podem receber uma visita, durante 30 minutos, todos os dias entre as 15:00 e as 16:30 e entre as 19:00 e as 20:00. Na ala da obstetrícia apenas é permitida a presença do acompanhante.

Voos cancelados

A TAP anunciou na semana passada o cancelamento de mil voos, devido a diversos cancelamentos de viagens. Esta segunda-feira, 9 de março, anunciou o cancelamento de mais 2.500 voos entre março e maio. Estas medidas calculam uma redução total da oferta de 3.500 voos, equivalentes a 7% dos voos programados em março, 11% em abril e 19% em maio”.

“A TAP continua a acompanhar a evolução do surto de coronavírus de forma dinâmica e a tomar de forma muito ágil as medidas necessárias para minimizar o forte impacto económico da situação”, esclarece um comunicado da companhia aérea nacional.

Também a companhia aérea low-cost Ryanair cancelou alguns voos previstos de e para Itália, devido ao aumento do número de mortos e de casos confirmados. As novas suspensões aplicam-se desde a meia noite desta terça-feira à meia noite até 8 de abril em todos os voos domésticos italianos de e para Bergano, Malpensa, Parma e Treviso.

Visitas a prisões em suspenso

Na região Norte, as visitas aos estabelecimentos prisionais foram suspensas temporariamente, no passado sábado, devido ao surto do novo coronavírus. Em todo o país, estão suspensas as visitas aos fins de semana nas prisões, devendo estas ter lugar em dias úteis e limitadas a um máximo de dois visitantes por recluso.

Também as sessões de formação presencial dos estágios de advogados no Porto e em Guimarães, que envolvem 488 licenciados em Direito, estão suspensas por tempo indeterminado.

Já nos tribunais, a Comarca da Madeira pediu aos cidadãos para que só se desloquem a estes estabelecimentos se forem convocados para diligências ou motivos inadiáveis.

Encerramento ou serviços mínimos em autarquias

A Câmara Municipal de Felgueiras decidiu encerrar os serviços municipais de acesso ao público, com exceção dos Paços do Concelho. A Câmara de Lousada, uma das zonas onde as escolas estão encerradas, apelou à população para só se dirigirem aos Paços do Concelho em caso de urgência.

A União de Freguesias de Santo Ildefonso, Miragaia, Vitória, Cedofeita, Sé e São Nicolau, ou seja, a zona histórica e de diversão noturna do Porto, encerrou todos os serviços até à quinta-feira como “medida pró-ativa de prevenção”. Também a Câmara do Porto suspendeu atividades com saída de transporte e atividades extracurriculares nas escolas.

A Câmara Municipal de Portimão anunciou hoje o encerramento preventivo dos equipamentos culturais e desportivos sob a sua gestão até 31 de março, por indicação da delegada de saúde pública. Esta medida abrange o teatro, museu e biblioteca municipais, o Portimão arena, os pavilhões desportivos, as piscinas de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande e os campos de ténis.