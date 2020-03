Covid-19. Reuniões do FMI e Banco Mundial vão ser feitas à distância

As reuniões de abril do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que se realizam anualmente em Washington, vão ser feitas à distância, em “formato virtual”, devido ao novo coronavírus, anunciaram hoje as instituições em comunicado.

“Tal como toda a gente ao redor, estamos profundamente preocupados com a situação em evolução do coronavírus e a tragédia humana que o cerca”, lê-se no comunicado conjunto. “Dadas as preocupações crescentes com a saúde relacionadas com o vírus, a administração do FMI e do Grupo Banco Mundial e os seus Conselhos Executivos concordaram em implementar um plano conjunto para adaptar as reuniões da primavera do FMI-Banco Mundial 2020 para um formato digital”.

O evento deveria acontecer entre os dias 17 e 19 de abril, sendo esperados mais de 2.800 delegados mundiais na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Eram esperados ainda 350 observadores de organizações representativas e 800 jornalistas.

“O nosso objetivo é servir os nossos membros de maneira eficaz, garantindo a saúde e a segurança dos participantes e funcionários das reuniões de primavera”, acrescentam. “Continuamos totalmente comprometidos em manter um diálogo produtivo com nossas partes interessadas e vamos alavancar, ao máximo, os nossos recursos de conexão virtual e relacionados com tecnologias de informação para realizar as nossas consultas políticas essenciais com os membros”.

Além do livestream com todos os participantes habituais das reuniões de primavera, o FMI e o Banco Mundial vão continuar a partilhar todas as análises que vão desenvolvendo. “Estamos confiantes que os países membros poderão efetivamente envolver-se em questões económicas globais urgentes nessas reuniões da primavera”, aponta o comunicado das duas entidades.