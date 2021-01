Covid-19: Rui Moreira em isolamento profilático

Executivo está a acionar “todos os mecanismos” no quadro internacional. JE sabe que pedido de ajuda externa está a ser equacionado há duas semanas, nomeadamente com Espanha. Sevilha, Salamanca, Badajoz e Vigo estão no radar dos hospitais para onde poderão ser transportados doentes portugueses de Covid-19. Ministério da Saúde que “todas as hipóteses estão a ser consideradas no sentido de continuar a assegurar os cuidados de saúde aos portugueses”.