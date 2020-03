Covid-19: Rui Rio diz que “todo o prejuízo que o país possa ter será sempre menor do que no caso de não fazer nada”

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou nesta quinta-feira, depois de uma audiência com o primeiro-ministro António Costa, que “não adianta encerrar escolas e depois não cuidar que os estudantes não se venham a encontrar noutro sítio qualquer”. ” As pessoas entram em quarentena e interpretam como estar de férias, mas estar de quarentena não é estar de férias, é estar resguardado e não ter contacto social”, defendeu o líder social-democrata.

“Todo o prejuízo que o país possa ter será sempre menor do que no caso de não fazer nada”, acrescentou Rui Rio, que garante estar a seguir algumas medidas de segurança, como “procurar não falar com pessoas muito proximamente”. O líder do PSD acredita que toda a população portuguesa deveria seguir semelhantes precauções.

Rui Rio acrescentou ainda que o Governo devia preparar “rapidamente uma pequena campanha de informação”, a passar na comunicação social, para que as pessoas possam estar bem informadas.